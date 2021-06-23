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德國施丹圖利

2021-06-23 列印
　　德國翼鋒夏維斯繼歐聯決賽為車路士一箭定江山後，又成德國史上歐洲國家盃最年輕入球者，獲名宿馬圖斯盛讚是「德國施丹」。為不負前者賞識，夏維斯今晚F組尾輪必拚盡助德國於慕尼黑主場大勝匈牙利晉級十六強。（Now617、619台周四凌晨3:00直播）



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