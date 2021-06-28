歐國盃「西甲打吡」 創意對決

西班牙今屆歐洲國家盃三場分組賽控球率高，首兩仗卻打和，最後一輪才上力大勝斯洛伐克，全因司職組織型防守中場的隊長布斯基斯克服新冠肺炎回歸，令掃蕩和策劃回復秩序，助前線進攻更得心應手。此子又熟悉克羅地亞靈魂莫迪歷踢法，今晚十六強勢主宰中場率狂牛在丹麥中立場擊敗格仔軍團，客勝可捧。（Now616、618台周二凌晨0:00直播）沙維和恩尼斯達兩名巴塞隆拿傳奇退出國家隊，但狂牛堅持傳控踢法，首兩仗擁八十六和七十五巴仙控球率，卻僅跟瑞典互交白卷及一比一和波蘭。上仗鬥斯洛伐克，他們控球率依然高達六成六，幸有布斯基斯病瘉回歸，梳理中場及串連三線，整體侵略性即大增。右翼沙拉比亞上仗即交出入球和助攻各一，射門更令到斯洛伐克門將杜巴夫卡擺烏龍，十次在對方禁區觸球亦是全隊之冠，領軍大勝五比○。布斯基斯亦以兩次關鍵傳球、五次長傳、攔截和搶斷各一次的全面表現當選最佳球員。今仗面對效力皇家馬德里、三輪分組賽俱踢足全場的老對手莫迪歷，這名三十二歲中場信心十足道：「我們今仗不會瘋狂地向前壓，因為我們了解莫迪歷，不可輕舉妄動。我相信晉級有一定難度，但有力取勝。」格仔軍團賽前收到噩耗，翼鋒比列錫確診新冠肺炎而缺陣。莫迪歷恐無法率先代銀河艦隊隊友，向狂牛教練安歷基報回被無視之仇，西班牙客勝可取。基沙文含笑獻「瑞」同日另一場歐國盃，基沙文在高盧雄雞得到在巴塞隆拿失去的自由度及尊重，重拾作賽快樂而愈戰愈勇。今晚十六強在羅馬尼亞中立場對瑞士，該名鋒將勢大踢快樂足球領軍奏捷延續對賽往績優勢晉身八強，主勝放心捧。（Now616、618台周二凌晨3:00直播）