留前鬥後無「德」輸 獅王發炮

英格蘭射手哈利卡尼透露一八世界盃發力太早，導致後繼無力，故今屆歐洲國家盃決定留前鬥後。今晚十六強萬眾矚目大戰，三獅於溫布萊主場激戰德國，這名分組賽入球和助攻皆捧蛋的隊長豪言，是時候大爆發領軍淘汰鋒力不足的死敵，主勝去馬！（Now616、618台周三凌晨0:00直播）一八世盃，哈利卡尼為三獅於分組賽獨取五球，惟淘汰賽階段只入一球，個人最終成為神射手，但國家隊只得殿軍。這位剛季英超為熱刺貢獻廿三球和十四次助攻的射手，今夏為英格蘭正選披甲出戰三場歐國盃分組賽入球和助攻欠奉，但矢言今晚一戰會大爆發：「我上屆世盃發力太早，導致在最重要的八強和四強沒有狀態，所以今屆要確保自己能在正確的時間達到最好狀態。」這名三獅隊長儘管正陷國家隊入球荒，但強調會保持一名射手應有的自信：「我一直對自己信心十足，不會擔心其他問題。只要給我機會，我就能再次士哥。」對比起英格蘭擁有哈利卡尼蓄勢待發，德國卻沒有一名正統的九號前鋒。日耳曼軍團教練路維派遣基拿比作假中鋒，輔以剛季為拜仁慕尼黑於德甲交出十一球和廿一次助攻的湯馬士梅拿，不過兩人至今仍未於歐國盃開齋。今晚三獅有哈利卡尼保證會發力重拾射門鞋，有力在主場挫鋒力不足的宿敵德國殺入八強，主勝捧得過。新伊巴除「烏」有術同日另一場歐國盃十六強，瑞典在蘇格蘭中立場對烏克蘭，新伊巴阿歷山大伊沙克得克服新冠肺炎復出的古路施夫斯基提供彈藥，勢以士哥領軍取勝晉級八強，主勝去馬。（Now616、618台周三凌晨3:00直播）