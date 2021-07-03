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丹斯加特為「臣」反「克」

2021-07-03 列印
　　基斯甸艾歷臣因心臟問題暫未能再戰，卻是新星丹斯加特自小以來的學習對象。後者上仗歐洲國家盃十六強貢獻一次助攻，助丹麥大勝威爾斯，今晚二十一歲生日恰巧於八強在阿塞拜疆中立場出戰進攻套路已被看透的捷克，勢繼續代偶像領軍再晉一級，客勝去馬。（ViuTV99、Now616、618台周日凌晨0:00直播）



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