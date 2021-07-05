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﻿四強開戰必捧巴西

2021-07-05 列印
        受比利等經典十號影響，巴西中場盧卡斯柏基達一直以成為出色的進攻中場為目標，上場美洲國家盃八強破網後，更獲森巴教練迪堤力撐為新生代攻擊主力。周一賽事四強主場對兵疲的秘魯，他勢於中場負責組織進攻，讓前鋒尼馬專心數胡領軍大勝，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。

（香港開電視77、有線601、661台明早7:00直播）





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