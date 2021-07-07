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﻿窮小子反轉銀河

2021-07-07 列印
  FC達拉斯中鋒列卡度柏比出身基層，矢志成為足球巨星脫貧。上月高中畢業後，此子全情投入足球事業，近四次擔正即入四球，周三美職聯作客洛杉磯銀河，勢乘對方射手查維亞靴南迪斯大有機會缺陣，挾勇態領軍奏捷，冷門客勝值博。（Now638、有線614、654台周四早上10:30直播）

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