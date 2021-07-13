意軍贏極刑戰捧盃 大叔的愛萬歲

意大利周日歐洲國家盃決賽克服作客和甫開賽兩分鐘即失守的劣勢，法定時間和百二分鐘逼和英格蘭1:1，互射十二碼險勝3:2捧盃。一對合共七十歲的老中堅基亞連尼和邦路斯居功至偉，兩人賽後激情擁抱上演球場版《大叔的愛》，而這齣好戲的導演、教練文仙尼，也在場邊與份屬好友的團長維埃里及助教林巴度，一圓國家隊捧盃夢。全場六萬七千名觀眾有八成六是英格蘭球迷，意軍全場被喝倒采，還在兩分鐘被三獅左閘勞基梳爾先開紀錄。不過，身經百戰的三十六歲中堅基亞連尼和三十四歲拍檔邦路斯隨即指揮隊友沉着應戰，領軍慢慢搶回控制權，邦路斯換邊後挺身而出門前補射破網扳平，成為歐國盃決賽最老士哥球員，基亞連尼又在補時五分鐘聰明地拉跌敵鋒布卡約沙卡，結果雙方各一言和。互射極刑3:2挫英格蘭兩軍加時再無進帳需互射十二碼分勝負，邦路斯第三輪主射中鵠，彌補前鋒比洛堤次輪射失。意軍回復信心，相反英軍有拉舒福特、查頓辛祖和布卡約沙卡最後三輪接連宴客，客軍贏3:2第二度捧走歐國盃，亦是隊史第六個國際大賽冠軍。當選今仗最佳球員的邦路斯賽後跟基亞連尼激情擁抱，上演《大叔的愛》，後者矢言正是兩人既是隊友，也是朋友，才有好默契：「邦路斯和我性格不同，彼此角色截然相反，但我們相親相愛，利用自己的優勢發揮長處。」邦路斯趾高氣揚道：「見到五萬八千名球迷在頒獎禮前就離開球場，真的很舒服。現在歐國盃跟着我們回羅馬，他們還以為會留在倫敦，意大利又給他們上了一課。」歐國盃版《大叔的愛》能夠上演，多得文仙尼信任這對合共七十歲老拍檔，同時意大利還同場加映不同的兄弟情故事。至於他本人，就在場邊合演友情歲月，此子跟團長維埃里、助教林巴度、伊雲尼、沙辛奴和紐斯亞尼曾在森多利亞做隊友，能一起率隊捧盃，文帥咽哽道：「我們在森多利亞的友誼勝過一切，今天終有圓滿結局。」