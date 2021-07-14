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當防疫模範 風帆隊出發

2021-07-14 列印
　　香港昨正式展開東京奧運之旅！距離揭幕只餘九日，本地滑浪風帆隊昨率先抵達日本備戰，雖然當地新冠肺炎疫情惡化，據報該隊下榻的酒店更混雜遊客，但總教練陳敬然要求兩名代表鄭俊樑和陳晞文做足嚴格防疫措施，包括每日更換五次口罩，確保健康參賽之餘，更要向及後出發的隊伍作最佳示範。

　　陳敬然昨透露，港隊四人獲安排三房，相信酒店就算不是封閉式，也會作一定分隔，不用太擔心。他強調，會做足防疫措施起帶頭作用：「我已下令運動員除了在水上之外，其餘時間都戴口罩，每日要換五次，為此每人帶備近一百三十個口罩，以及大批消毒噴霧、上機用的防護衣和坐墊。作為香港首個出發的隊伍，我希望可以起示範作用，供其他港隊參考。」



　　港隊所有器材早前已運抵比賽場地，今日隊員到場整理，明日開始下水訓練。

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