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法林明高搏盡冧新帥

2021-07-14 列印
　　法林明高最近邀得名宿連拿度加曹接掌帥印，左翼迪阿拉斯卡達預料正選陣容將有改動。周三南美自由盃十六強首回合作客阿根廷的防衞者，正是新帥首仗，眾將勢份外拚搏爭寵，有力領軍反客為主，客勝值捧。

（香港時間明早8:30開賽）



　　各賽事近七仗僅三勝四負，法林明高周日辭退擅於主射罰球的前巴西門將辛尼羅渣里奧，由球員生涯四度效力該隊的連拿度加曹接任教練。新官上任，迪阿拉斯卡達透露正選陣容將有變動，故要率隊今仗先拔頭籌：「我要在新帥面前交出表現！」

　　此子今屆自由盃六輪分組賽獨取兩入球三助攻，要領軍攻破同期失八球之多的防衞者非難事，客勝穩開。

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