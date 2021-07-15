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名將輪住退 網球無睇頭

2021-07-15 列印
　　瑞士網球名將費達拿周二以膝傷為由，宣佈放棄參加下周六拉開戰幔的東京奧運，成為拿度和泰姆後，另一位棄戰的男網巨星，同時這名三十九歲天王亦極大可能無法完成金滿貫壯舉。加上S威廉絲和夏妮普等星將也未能參賽，令東奧網球賽事大為失色。

　　三十九歲老將費達拿周二在社交平台透露棄戰東奧：「由於在草地賽季膝傷復發，我不得不退出東奧。我一向為代表瑞士參加奧運而驕傲，故這個決定令我十分失望，但我會在遠方祝福瑞士隊友在今屆賽事取得佳績。」



　　女單方面，繼美國名將細威、羅馬尼亞前世界一姐夏妮普和加拿大新星安迪絲古後，英國好手歌達周二亦宣佈因為確診肺炎而無法參賽，令新冠肺炎陰影下的東奧網球項目，星光更黯淡。

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