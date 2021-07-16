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美斯半薪留隊

2021-07-16 列印
　　雖然美斯願和巴塞隆拿續約是公開的秘密，但動筆簽約的消息一直只聞樓梯響，前者現更變成自由身。直到周三，多家媒體都指雙方最快周四或周五落實續約五年，期間此子薪金將大幅減半至二億歐羅（約十八億港元），但依然傲視同儕。

　　據多家媒體報道，巴塞已經準備好在周四或周五宣佈美斯續約五年消息，雙方七月底正式簽約。首兩季他會留在母會效力，第三年他可選擇繼續留隊至約滿或借往美職，　很大機會效力碧咸擔任班主的國際邁亞密，同時兼任巴塞駐美國大使。



　　最受注目的薪酬問題，消息指美斯五年期間共獲二億歐羅。薪酬主要分前兩年和後三年兩個階段，其首年稅前薪金二千萬歐羅加簽字費，次年薪金會調升，完成首兩年合約再有一筆獎金；第三年開始薪金會逐年遞減。

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