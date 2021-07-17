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網壇一哥出戰東奧

2021-07-17 列印
　　杜高域剛於周日在溫布頓網球錦標賽男單封王後，曾表示重新考慮是否出戰東京奧運。直到周四，這名世界一哥於個人社交平台宣佈，為了不令粉絲失望而決定出戰，重新向單年金滿貫目標出發。

　　周四，杜高域於社交網站上載一段和日本球迷虎次郎的對話短片，公佈出戰東奧的決定：「我不可以令小粉絲虎次郎失望，所以已經購買了飛往東京的機票，並很自豪能夠成為塞爾維亞東奧代表團成員之一。」



　　這位三十四歲世界一哥追平費達拿和拿度保持的二十個大滿貫冠軍紀錄，並定下一年內完成金滿貫的目標。他現已贏得澳洲、法國公開賽和溫布頓三項大滿貫錦標，如今劍指東奧金牌和美國公開賽，勢成今屆賽事焦點之一。



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