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公鹿叫胡

2021-07-19 列印
　　周六NBA總決賽第五回合，公鹿控衞祖賀里迪收穫廿七分之餘，在關鍵時刻更成功搶斷太陽主將保卡手上球，再助攻安迪杜古普（左）拆你屋入樽。最終公鹿作客贏太陽123:119，場數反超前3:2，離總冠軍只差一步。



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