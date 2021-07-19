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挑戰魔咒

2021-07-19 列印
　　近十二年AC米蘭九號球衣的主人未試過單季意甲入超過十球，成為「九號魔咒」。不過年屆三十五歲的法國中鋒基奧特，周六落實加盟後偏偏不信邪，選擇披上這件「有毒」戰衣，並揚言要交出表現，打破詛咒。



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