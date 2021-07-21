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泰梅絲崛起 澳洲復仇者

2021-07-21 列印
  澳洲泳隊一六里約熱內盧奧運遭遇滑鐵盧只得三金，女子隊更僅有一金進帳。五年後東京奧運，澳洲矢志重振雄風，尤其女隊新星泰梅絲於200、400和800米自由泳硬撼美國名將莉迪絲姬，成為《復仇者聯盟》的關鍵戰役。

　　一九世界錦標賽，十八歲的泰梅絲於400米自由泳擊敗手握三項世界紀錄、於里約奧運奪四金一銀的莉迪絲姬。後者東奧將出戰200、400、800和1,500米自由泳，泰梅絲同樣出戰前三項賽事，並豪言：「我是莉迪絲姬獵人，儘管她的奧運經驗比我豐富，但我只要盡全力，便有機會勝出。」



　　她倆還有機會於4x200米自由泳接力再次較量，故泰梅絲勢率隊友游出霸氣，助澳洲重新省靚傳統游泳強國的招牌。
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