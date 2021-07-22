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﻿公鹿封王

2021-07-22 列印
　　公鹿核心安迪杜古普周二總決賽第六回合狂轟五十分，領軍主場105:98擊退太陽，場數贏4:2事隔五十年重奪總冠軍。字母哥全票當選總決賽MVP後，職業生涯包辦NBA四項個人主要榮譽，也創造三兄弟都能奪冠軍指環的歷史，可謂贏到盡。

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