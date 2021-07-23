﻿金鑽陣頭炮和 超班牛脫腳

東京奧運今晚揭幕，男子足球分組賽昨率先開鑼。西班牙遣強陣出戰包括前鋒丹尼爾奧莫等六名歐洲國家盃成員，獲視為奪金牌熱門，惟看他們於C組首輪對埃及的表現只屬雷聲大雨點小。狂牛全場空有七成一控球率，但埋門質素欠佳十二次射門只有五次中目標，一個入球也欠奉，被埃及悶和0:0。西班牙陣中有前鋒丹尼爾奧莫、奧耶沙巴爾、中場柏迪、後衞柏奧托利斯、艾利加西亞和門將烏尼西蒙六人曾出戰今夏歐國盃。加上皇家馬德里前鋒馬高阿辛斯奧、巴塞隆拿後防新星奧斯卡文古沙、皇家蘇斯達中場核心米基爾馬連奴，以及上季被銀河艦隊借到阿仙奴的中場丹尼施巴路斯，陣容媲美今屆歐國盃打入四強的狂牛。攻門欠缺把握力鑽石陣容的西班牙甫開賽便控制戰局，全場錄七成一的控球權，但攻勢嫌不夠銳利，十二次射門僅五次中目標，最有威脅是施巴路斯廿七分鐘禁區頂施射可惜中柱彈出，最終只能賽和0:0，表現令人失望。