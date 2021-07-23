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﻿保方返鄉

2021-07-23 列印
　　保方事隔二十年再為帕爾馬披甲！這名今夏重返母會的四十三歲門將，周三友賽是回歸後首次披甲，正選出場四十五分鐘力保不失，但球隊在換邊後失守主場0:1不敵波琴。球隊敗北仍難掩保方興奮之情，他賽後在社交平台上載四張自己比賽的照片。

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