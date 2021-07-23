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﻿入球大戰

2021-07-23 列印
  荷蘭女足於周三的東京奧運開鑼戰於F組狂數贊比亞10:3，其中兩隊合共攻入十三球更是奧運史上最多入球的比賽。當中橙軍隊史入球王美亞迪瑪（左）更上演大四喜，並喜言意外：「我從未試過在國家隊攻入四球，這值得我驕傲。」

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