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卡尼投「城」好事近

2021-07-24 列印
　　曼城正在力追哈利卡尼加盟，願意用一億六千萬鎊（約十七億港元）轉會費加球員買人，據報熱刺已經同意報價，令到卡尼有望轉投這支英超冠軍球隊。

　　據英國多份報章報道，熱刺已經為卡尼轉會一事開綠燈，願意放走這位英格蘭代表隊的主力球員。曼城開價一億六千萬鎊之餘，還打算用球員作為籌碼，增加成事機會。



　　卡尼口頭上已經同意加盟，一旦轉會之後周薪升至四十萬鎊，熱刺主席利維已經準備好放走這位射手。

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