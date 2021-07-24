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韓女第一箭破奧績

2021-07-24 列印
　　南韓選手安山於周五女子射箭排名賽初賽以680環破奧運紀錄，於奧運初登場即表現驚人，她直言喜出望外。

　　周五女子射箭排名賽初賽，安山以680環打破烏克蘭選手哈拉絲美高於九六年創下的奧運紀錄，以第一名晉身六十四強。這位小妮子年僅二十歲，今次是首次出戰奧運，即打破奧運紀錄，她喜言：「我未有想過可以打破奧運紀錄，故十分高興。我認為自己非場上最好的選手，我只是盡力而為。」



　　其隊友姜彩瑛及張敏熙分別錄得677及675環排第二、三名，三人合共2032環亦創女子團體奧運紀錄，以首名率先打入八強。

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