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舒寧咸：卡尼走硬

2021-07-26 列印
　　熱刺名宿舒寧咸表示，預言哈利卡尼肯定會離隊，轉投有爭標實力的球隊發揮最佳水準。

　　舒寧咸當初也是由熱刺轉會曼聯，最後贏到英超冠軍，他預計後輩卡尼都會轉去大球會，這樣才可以拿到錦標。舒寧咸說道：「幾個月前卡尼在歐國盃前夕發表聲明，那時候我已經覺得他會離開。我估計他和主席利維已經達成共識，總之有適合價錢便會走人。」



　　舒寧咸再說：「雖然現在大家都很沉默，只是看到卡尼講過未來想和像奇雲迪布尼這樣的人合作，大家應該有些想法對吧？」目前卡尼仍然在放假，有傳曼城已經出價，希望用金錢加球員買入這位球星。

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