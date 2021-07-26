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杜高域一肚火 東京太熱 不設夜賽

2021-07-26 列印
　　世界網球一哥杜高域，於周六男單首圈直落兩盤擊敗迪利安晉級，前者於賽後直言當地天氣十分炎熱，環境條件十分困難，直斥賽程安排有問題。

　　矢志衝擊金滿貫的杜高域於周六登場，於首圈以兩盤6:2，直落兩盤輕取玻利維亞的迪利安，打開勝利之門。根據天氣報告，當地周六溫度高達三十四度，濕度更超過八十巴仙。



　　杜高域直言天氣條件十分困難：「現場條件很困難，溫度很高，而且很潮濕，當硬地球場吸收了熱量，熱力就困在球場，而且風不大。」杜高域其後直斥賽會安排：「我聽聞網球比賽規定午夜前結束，但我完成了全日最後一場時還不到五點，不明白為何不晚點開賽。」

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