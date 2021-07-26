杜高域一肚火 東京太熱 不設夜賽

矢志衝擊金滿貫的杜高域於周六登場，於首圈以兩盤6:2，直落兩盤輕取玻利維亞的迪利安，打開勝利之門。根據天氣報告，當地周六溫度高達三十四度，濕度更超過八十巴仙。
杜高域直言天氣條件十分困難：「現場條件很困難，溫度很高，而且很潮濕，當硬地球場吸收了熱量，熱力就困在球場，而且風不大。」杜高域其後直斥賽會安排：「我聽聞網球比賽規定午夜前結束，但我完成了全日最後一場時還不到五點，不明白為何不晚點開賽。」
西九龍咪錶泊位難求，竟有「錶霸」長年強佔，出租牟取巨利。警方二月起鎖定區內兩個非法泊車檔，前日拘捕六男兩女，揭發兩檔均以「世襲」形式經營，疑霸佔「八文樓」逾百個咪錶泊位，每個以近二千七至二千八百元出租...
2021-07-26
颱風煙花昨中午到傍晚在浙江象山到江蘇啟東一帶沿海登陸。受颱風影響，上海浦東和虹橋機場昨日進出港航班全部取消，八十六條水上客運航航線全部停運，超過五千五百艘漁船停泊在避風港。太湖及周邊河網地區，浙江錢塘...
2021-07-26
梵蒂岡公佈了教廷歷來最詳盡的財務報告，數據指，去年的赤字高達六千四百八十萬歐羅（逾五億九千萬港元）。數據揭露，梵蒂岡在全球擁有逾五千個物業，其中四千多個在意大利，另外一千一百多個在海外，但不包括駐外使...
2021-07-26
據《星島地產網》報道，二手市場交投不俗，大型屋苑頻錄成交，客源以用家為主導。 中原資深區域營業經理文家輝表示，天水圍嘉湖山莊昨日連錄三宗成交，其中，樂湖居2座低層B室，面積為633方呎，三房間隔，以6...
2021-07-26
中國打擊補習風氣，著手加強整頓教育行業，上周五傳出中央文件，禁止學科培訓機構上市融資，並嚴禁資本化運作，上市公司不得通過股票市場融資投資學科培訓機構，已令一眾教育股當日率先洗倉式下瀉。不過有關政策上周...
2021-07-26
祖雲達斯球星C朗拿度與球隊的合約將於明夏屆滿，一直有傳此子打算今夏離隊，不過老婦人副主席尼維特周六親證，此子來季會留隊。 祖雲達斯於周六主場與切塞納進行今夏首場熱身賽，斑馬軍團以3:1旗開得勝。今場比賽老婦人不少球星都未有上陣，包括C朗拿度和保羅戴巴拿，賽後老婦人副主席尼維特都有談及二人的去留動向。 下周與戴巴拿洽談續約 C朗與祖雲達斯的合約進入最後一年，有傳他有意今夏他投，不過尼維特明言：「C朗將於周一歸隊，他會留下來與球隊在一起。」至於戴巴拿今場熱身賽因傷只能於場邊觀戰，此子合約同於明夏屆滿，尼維特表示：「總監查路賓尼已經接觸戴巴拿的經理人，預計下周展開談判。」
2021-07-26
沙田新開的Café Library，以柔和淡雅的粉紅色調粉飾，加上粉紅色的沙發、餐桌及流線拱形大門，每個角落都成為女士們打卡位。店內食物與飲品同樣有驚喜，菜式以西班牙菜為烹煮基調，結合東南亞食材及調味...
2021-07-22
「金Jer暖男」（柳應廷）早前頻頻被《頭條日報》發現陪女朋友Kelly shopping，sweet sweet！不過身為「暖男」的阿Jer除了對女朋友好，對屋企人一樣咁有心嘅，講明有時間除咗見女友，...
2021-07-26
上周五屯門市廣場「淪陷」，處處都迫滿人群。當中有大型日式超市吸客外，還有近期人氣超強的男團組合MIRROR及ERROR出席活動，吸引大量「粉絲」預早排隊霸位，不少街坊對「鏡粉」的瘋狂表現震驚。其實每個年代都有「追星族」，只有瘋狂過的人才知道當中的快感，運用得宜更是成長突破的力量。 郭富城是我年輕時的偶像，試過在商場突然遇到他，我興奮得失聲尖叫。我不是「追星族」，但遇到有同學批評自己的偶像也會為此吵架。雖然這份追星的熱情因為「成長」而減退，但後來在電視城碰上張惠妹，我再次變回小粉絲，緊張得不敢上前打招呼。所以喜歡偶像是平常事，在追星的過程中可以找回「理想中的自我」，或得到朋輩...
2021-07-26
相信香港馬迷對於七屆冠軍騎師馬佳善絕不陌生，他目前正在南非過着半退休生活。日前馬佳善與本報記者閒談時透露了近況，原來他剛接受了髖關節手術，現在正在康復中（右圖）。 馬佳善說：「我曾告訴你，我不能在晨操...
2021-07-26