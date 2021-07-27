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國米向列強「落閘」 新魔獸非賣品

2021-07-27 列印
　　新魔獸盧卡古在去季意甲上陣三十六場入廿四球，幫助國際米蘭捧走意甲聯賽冠軍。這位射手雖然引起不少球會注意，國米卻堅持不會賣走此子。

　　國米近期正在準備新一季意甲，球隊CEO馬路達接受訪問時表示，國米一定不會放走盧卡古：「在國米的角度來看，答案很明顯不過，我們一定不會放走盧卡古，他是球隊的重要一員，是教練施蒙尼恩沙基信任的球員。」



藍獅PSG虎視眈眈

　　這名新魔獸近來引起不少球會垂青，包括舊東家車路士，甚至大手增兵的巴黎聖日耳門也曾考慮斟介這位比利時射手。

　　車路士本來目標是簽入多蒙特新星艾寧夏蘭特，但如果計劃失敗，他們也不介意另覓對象。

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