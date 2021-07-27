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出師不利

2021-07-27 列印
　　皇家馬德里（白衫）新帥安察洛堤周日首次領軍出戰今夏首場熱身賽，派出艾斯高、馬些路、盧卡斯華斯基斯和盧卡祖域等任正選，最終作客以1:2不敵由謝拉特率領的格拉斯哥流浪，慘吃悶棍。



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