廿三歲的盧卡迪利被阿仙奴追求，不過他傾向轉投祖記，不想離開意大利球壇。祖記此前開價外借兩年再加買斷條款，不過被薩斯索羅拒絕。現在他們打算加碼，直接開價三千四百萬鎊（約三億一千二百萬港元），希望簽入這位中場。兩家球會代表將在本周會面，看看是否可以達成共識，讓這位歐國盃冠軍成員轉會。
祖記加碼搶盧卡迪利
廿三歲的盧卡迪利被阿仙奴追求，不過他傾向轉投祖記，不想離開意大利球壇。祖記此前開價外借兩年再加買斷條款，不過被薩斯索羅拒絕。現在他們打算加碼，直接開價三千四百萬鎊（約三億一千二百萬港元），希望簽入這位中場。兩家球會代表將在本周會面，看看是否可以達成共識，讓這位歐國盃冠軍成員轉會。
男子花劍挫強敵 回歸後奧運首冠 香港劍神奪金
香港在東京奧運奪首面金牌。張家朗在男子花劍個人賽力挫上屆的金牌選手，為香港勇奪回歸後奧運首金，他賽後不敢相信自己勝出，形容自己曾面對高低起伏，「只要堅持，唔好咁容易放棄」，希望個人的表現，證明香港可以...
2021-07-27
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「煙花」兩度登陸浙江
颱風「煙花」昨上午在浙江平湖沿海二次登陸，成有氣象記錄以來，首個兩次登陸浙江的颱風。煙花登陸時降為強熱帶風暴級，不過正值天文大潮，登陸後仍屢屢刷新紀錄。「煙花」光第一次登陸的滯留時間就長達十六小時屬歷...
2021-07-27
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西班牙著名景區列入世遺 普拉多大道麗池公園申遺成功
西班牙首都馬德里市中心的普拉多大道（Paseo del Prado）和麗池公園（Retiro Park）周日成功列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，類別為「藝術與科學景觀」。此外，被稱為古代海上絲綢之路...
2021-07-27
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靜享清幽園景 天鑄柔和闊廳時尚透亮
何文田豪宅天鑄樓齡僅約5年，毗鄰港鐵何文田站，隸屬小學34名校網。是次精選屋苑3房2套單位，實用面積1723方呎，廳堂用上大理石配以鍍金飾邊，簡約中滲透瑰麗感，一排近落地闊窗及露台引光入室，靜享清幽內...
2021-07-27
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多個行業整頓 科網教育股重挫 港股瀉1129點 僅九藍籌錄升幅
內地加大力度整頓多個行業，監管風波伸延至科網、教育及物管，科網股、教育股及物管股齊齊跳水，大市一片愁雲慘霧，恒指低開後持續探底，最多急插1144點，見過26177創今年最低，收插1129點造26192...
2021-07-27
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國米向列強「落閘」 新魔獸非賣品
新魔獸盧卡古在去季意甲上陣三十六場入廿四球，幫助國際米蘭捧走意甲聯賽冠軍。這位射手雖然引起不少球會注意，國米卻堅持不會賣走此子。 國米近期正在準備新一季意甲，球隊CEO馬路達接受訪問時表示，國米一定不會放走盧卡古：「在國米的角度來看，答案很明顯不過，我們一定不會放走盧卡古，他是球隊的重要一員，是教練施蒙尼恩沙基信任的球員。」 藍獅PSG虎視眈眈 這名新魔獸近來引起不少球會垂青，包括舊東家車路士，甚至大手增兵的巴黎聖日耳門也曾考慮斟介這位比利時射手。 車路士本來目標是簽入多蒙特新星艾寧夏蘭特，但如果計劃失敗，他們也不介意另覓對象。
2021-07-27
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【全城熱話】 電動車「花貨」點揀好?
「樓花」可能大家買得多，近期「電動車花」十分搶手，平治EQA及Tesla Model Y大收逾千張定單、交車期排至明年底之際，寶馬亦旋即公開i4本地意向價，富豪也即時預售電動版XC40，點揀好？文、部...
2021-07-22
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同BTS撞款 巨腩撐爆8萬LV套裝 54歲鄧兆尊變「行走青花瓷」
「祥嫂」洪金梅前年肺癌離世，有傳她留下15億遺產給四名子女，加上之前出售永祥大廈及楚留香物業套現，目前仍手持大幅西貢地皮的長子鄧兆尊，可謂完全唔憂做，近年都只為興趣上吓節目過日辰。繼攞正牌上ViuTV...
2021-07-27
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社論——劍神奪金 推動運動專業化
香港劍神張家朗在東奧勇奪花劍個人賽金牌，是繼一九九六年「風之后」李麗珊奪取風帆金牌之後，再為港人摘金，在香港運動史寫下驕人的一頁。他賽後形容自己過去一段時間的狀態「飄忽」，一度跌出世界排名頭十六名，但他對自己說「要堅持，不要容易放棄」。這一句說話，正好勉勵香港人，面對當下的困境，不要放棄，未來必定能夠再創高峰。 張家朗成功奪金，不單止是他個人的努力和成就，也反映香港年輕運動員實力非凡。以今屆出戰東奧來說，香港健兒一共取得四十六張入場券，在多項競賽中，各人達到世界最高水平，難能可貴，並且在數個項目中有爭勝機會。張家朗先拔頭籌，為其他港隊代表帶來激勵。公眾在餘下賽事，請多fol...
2021-07-27
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輝灑自如——奧運三人籃球夠刺激
馬仔唞暑又不能外遊，最佳娛樂當然就是看奧運會的直播，在東京舉行幾乎是沒有時差，加上政府購入了轉播權，所以坊間絕大部份電視台都有免費提供直播，家庭觀眾當可各適其適，選擇喜歡看的運動節目。 每一屆奧運會都會有一個運動項目被剔走，然後加入一些新項目。在東京奧運新加的項目中，小弟最喜歡就是三對三籃球賽。 這個由街頭打入奧運大舞台的運動，速度感十足，採用十二分鐘賽制，幾乎沒有一刻可以放慢下來，對球員的體力需求極大，甚至尤高於技術水平。 對於喜歡賽馬的人來說，這種快上快落的比賽看得寧舍過癮，和乒乓球比賽不相伯仲，大家記緊留意今明兩天的半準決賽和明天決賽了。 朱鎮輝
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