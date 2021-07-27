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祖記加碼搶盧卡迪利

2021-07-27 列印
　　意大利中場文路爾盧卡迪利在歐國盃一戰成名，引來不少球會注意，祖雲達斯決意加碼搶人，希望得到這位中場來投。

　　廿三歲的盧卡迪利被阿仙奴追求，不過他傾向轉投祖記，不想離開意大利球壇。祖記此前開價外借兩年再加買斷條款，不過被薩斯索羅拒絕。現在他們打算加碼，直接開價三千四百萬鎊（約三億一千二百萬港元），希望簽入這位中場。兩家球會代表將在本周會面，看看是否可以達成共識，讓這位歐國盃冠軍成員轉會。



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