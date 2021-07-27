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美女飛魚 頭炮失威

2021-07-27 列印
　　美國女子游泳名將莉迪絲姬之前四戰奧運個人項目全勝，周一東京奧運第一擊卻遇首敗。於東京水上運動中心，她在強項400米自由泳決賽游出3分57秒36，零點六七秒之差不敵澳洲新星泰梅絲，賽後仍大方盛讚對方表現絕佳。

　　這位上屆奧運還創下400及800米自由泳世界紀錄的廿四歲名將，周一出戰400米自由泳決賽爭本屆首金，戰至末段卻被泰梅絲反超前，僅零點六七秒之差屆居亞軍。莉迪絲姬賽後「識英雌，重英雌」道：「我在初段表現十分強勢，但游至三百米時，發現泰梅絲已在我前面。她表現絕佳，我力戰而敗！」



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