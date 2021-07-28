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華拉尼入魔最後直路

2021-07-28 列印
　　據報，曼聯周一已和皇家馬德里就收購守將華拉尼達成了協議，轉會費最高可達四千二百七十萬鎊（約四億五千萬港元）。雖然兩間球會仍在商討細節，但紅魔名宿里奧費迪南已雀躍萬分。

　　消息指，曼聯和華拉尼早已達成個人協議，接着開價三千四百萬鎊，加上各項附加條件，轉會費最高達四千二百七十萬鎊，成功跟銀河艦隊達成買賣協議。現時紅魔正和皇馬商討各項細節，一旦成事，這位法國中堅便赴英進行體測和簽約。



　　目前最大困難是英國的防疫隔離措施，使紅魔未能直接安排華拉尼到來處理各項手續。不過，里奧費迪南已寄望甚殷道：「華拉尼過去在皇馬已經證明自己實力，這將是一宗偉大的收購！」

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