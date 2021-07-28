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美籃再戰 惡補默契

2021-07-28 列印
　　保卡、祖賀里迪及米杜頓東京奧運前倉卒報到，使美國男籃在A組首戰因欠缺默契而不敵法國。主將杜倫及連納矢言，今午於東京埼玉超級競技場對弱旅伊朗前，急找化學作用，打開勝利之門。（Now602台今午12:40直播）

　　NBA總決賽後，太陽的保卡、公鹿的祖賀里迪及米杜頓上周六赴到東京跟美籃大軍會合，而且竪日就要在首場小組賽鬥法國披甲。該仗保卡上陣十八分鐘只取得四分，米杜頓披甲五分半鐘更一分未得，眾將明顯欠缺默契，最終以76:83落敗。



　　次輪分組賽對伊朗，杜倫坦言美籃當務之急是合作起來擦出火花：「己隊每名球員才華洋溢，惟磨合時間太短，要盡快建立默契，比上仗打得更好！」得分後衞連納附和道：「我們一定會在短時間內，成為一支真正的團隊！」

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