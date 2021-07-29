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開咧戰存變數 美斯續約生變

2021-07-29 列印
        上月尾與巴塞隆拿約滿回復自由身的阿根廷前鋒美斯，據報下周一就會返回西班牙，預計球會屆時會公佈更多與他續約的消息。然而周二亦有報道指，巴塞不排除未能在八月十五日西甲首輪比賽前與他動筆簽約。

        據西班牙電台《RAC1》透露，早前助阿根廷奪得美洲國家盃的美斯，下周一就會與球會新隊友、國家隊多年好友阿古路一起返回巴塞隆拿，有傳巴塞屆時會公佈更多與他續約的消息。



難望八月初完成

　　不過巴塞就算有信心與這名三十四歲星將續約也好，但由於其合約內容複雜，雙方未必可以在八月十五日西甲首輪主場對皇家蘇斯達前動筆，如此一來或會錯過比賽。

　　西班牙《塞爾電台》引述知情人士消息：「巴塞希望在八月初完成續約，但也不排除美斯無法正常開始球季的可能性。」
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