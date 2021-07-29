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華拉尼 想做新里奧

2021-07-29 列印
　　曼聯周二宣佈就羅致中堅華拉尼與皇家馬德里達成協議，待後者接受體測和簽約後就可落實。據報此子自決定離開皇馬後，就算得到巴黎聖日耳門等其他豪門青睞，但一直只視曼聯為下一站，全因他視紅魔名宿里奧費迪南為偶像，希望複製後者在曼聯的成功路。

　　待完成體測和簽約就能入魔的華拉尼，自決定不與皇馬續約後，得到包括聖日耳門在內多支頂級豪明垂青，但他拒絕其他的聘約，一心加盟曼聯。



　　據《曼徹斯特晚報》透露，這名廿八歲法國中堅之所以非紅魔不嫁，全因他自細就是曼聯球迷，並視一代中堅里奧費迪南為偶像，成長時期一直觀看他的比賽成長，自己也希望在此達到其成就。

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