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熱浪險淹美維迪夫

2021-07-29 列印
　　拖垮一個運動員，除了內在心理，還有外在環境，例如天氣。周三東奧網球賽，男單二號種子美維迪夫第三圈遇上濕熱天氣，一度呼吸困難，幸仍以6:2、3:6 、6:2擊敗意大利的科尼尼晉級。賽事期間，裁判卡路士拉莫斯問這位以獨立名義出戰的俄羅斯好手能否繼續作賽，他反斥：「會熱死！」

　　東京昨氣溫高達三十一度，美維迪夫今仗要求了兩次醫療暫停，裁判問他能否繼續，他即直斥：「我可以繼續，但會熱死！」他把握第二及第三盤之間因天熱而獲得的十分鐘休息時間，跑去沖凍水涼降溫，卻因體溫起伏太大而抽筋。



　　最終，美維迪夫以總盤數2:1勝出，並再次批評賽會安排：「我無法正常呼吸！」賽會有見及此，考慮周四起延遲網球項目的開賽時間。

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