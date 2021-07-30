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改下午戰避暑 杜高域讚德政

2021-07-30 列印
　　東京天氣炎熱，不少網球選手都呼籲奧運賽事不要在中午開賽。國際網球協會周四起的賽事推遲至當地時間下午三時才開戰，塞爾維亞的杜高域盛讚賽會從善如流。

　　本周東京日間氣溫超過三十度，不少網球手都表示難抵炎夏，希望推遲開賽時間，周三西班牙女球手芭杜沙更中暑退賽。國際網球總會周三晚宣佈，周四起賽事將由原定當地時間十一時，改至下午三時開戰。



　　聞訊後，世界一哥杜高域即喜言：「很高興賽會聆聽訴求！」賽事時間推遲後，他周四在廿八度氣溫下，以6:2、6:0擊敗錦織圭晉身四強，周五將對德國的施維利夫或法國的查迪，繼續向今年完成金滿貫的壯舉邁進。不過，以獨立名義參賽的俄羅斯世界二哥美維迪夫，同日東奧八強盤數0:2敗給西班牙的畢斯達。

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