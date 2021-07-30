拜仁友賽三戰不勝 拿高斯文不滿

拜仁慕尼黑周三友賽主場0:2不敵慕遜加柏，三場季前熱身賽只得一和兩負。今夏從RB萊比錫來投的教練拿格斯文提醒球員，要在德甲首戰前找回狀態。繼早前2:3不敵科隆、以及跟阿積士各二言和後，拜仁今場亦表現平平。他們在五十九分鐘先失守，十五分鐘後再讓客軍十九歲中堅雲素爾門前執雞破網，最終以0:2落敗。拿格斯文帶隊三場友賽只得一和兩負，他告誡球員要盡快重拾狀態：「雖然今仗上半場的防守表現比過往兩場更佳，但仍然落敗，德甲開始後我們就要贏球，沒有失分空間，所以現在希望球員盡快擦出火花。」