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熱刺磨刀持續強勢

2021-07-30 列印
　　熱刺周三迎來今夏第三場熱身賽，作客英甲球隊米爾頓凱恩斯，憑南韓前鋒孫興民、中場迪利阿里及翼鋒盧卡斯莫拉各建一功，輕鬆勝3:1，今夏熱身賽三戰錄兩勝一和。



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