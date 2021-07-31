基亞連尼親證續約祖記

中堅基亞連尼與祖雲達斯的合約於上月已經屆滿，至今仍未續約，不過此子於周四表示自己將返回都靈報到，並矢言要助老婦人贏取更多冠軍。三十六歲的基亞連尼自○四年起效力祖雲達斯，不過此子與球隊的合約於上月已經屆滿，雙方仍未傾妥續約，故此子目前其實是自由身。不過，據報老婦人有意與這名剛助意大利勇奪歐洲國家盃的後防大將續約。此子於周四亦明言將於下周一返回都靈報到，他矢言：「我希望可以奪得更多冠軍，這令我更渴求勝利，尤其祖雲達斯剛季失落意甲冠軍令我更有動力。我需要休息多幾天，周一會返回都靈，然後從新開始。」換言之，此子將會續約。