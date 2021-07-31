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南非女飛魚 破世績摘金

2021-07-31 列印
　　周五東京奧運女子200米蛙泳決賽，南非好手舒恩密嘉以2分18秒95刷新世界紀錄摘金，第二及第三的美國選手莉莉京治和拿莎等，即游過來擁抱慶賀。舒恩密嘉喜言：「大家一齊慶祝破世績，感覺太神奇了！」



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