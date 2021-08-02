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輪到守將中招 疫襲銀河艦

2021-08-02 列印
　　銀河艦隊再受疫症侵襲！繼賓施馬及阿拉巴之後，皇家馬德里周六官方宣佈守將奧迪奧蘇拿都中招，在新冠病毒測試呈陽性反應，將要休息一段時間。

　　因為部份球員確診新冠肺炎，皇馬季前集訓之旅受到影響，現在奧迪奧蘇拿要離開集訓營，無法在八月八日友賽意甲球會AC米蘭。皇馬發表聲明說道：「我們證實奧迪奧蘇拿病毒測試呈陽性反應。」



下周友賽AC無緣披甲

　　早前賓施馬及阿拉巴同樣出事，結果沒有參加七月廿五日的友賽。現時他們仍在集訓，歐洲時間八月八日在奧地利友賽AC米蘭。之後，他們會在香港時間八月十五日凌晨四時正踢西甲新球季第一擊，屆時作客鬥艾拉維斯。

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