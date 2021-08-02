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普列錫 季前救心

2021-08-02 列印
　　英超球隊車路士翼鋒基斯甸普列錫抽時間與治療師對話，借此改善自己的心理狀況，渡過最困難的時間。

　　車路士兼美國隊球星普列錫談到自己的掙扎，在最困難的時候，他和心理治療師傾談去改善自己的狀況。這位球星接受車路士官方頻道記者訪問時說：「當你感到身負重任時，壓力不少，我去了找心理治療師傾談，這不是可恥的事。可以真正去講述你的感受，真的是有幫助。打開心扉講出真說話，可以幫助你走得更遠。」



　　接下來普列錫會應付第二個英超球季，上季他上陣四十三場入六球，幫助車路士贏得歐聯冠軍。

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