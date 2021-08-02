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杜倫膺美籃奧運得分王

2021-08-02 列印
　　美國男籃於周六最後一場分組賽以119:84擊敗捷克，以次名晉級八強。籃網球星杜倫今場攻入廿三分，正式超越安東尼，成為美國男籃史上於奧運累積最多分的球員。

　　美國隊於今屆奧運首戰不敵法國，不過及時復甦，在連挫伊朗與捷克後以小組次名晉級八強。杜倫今場表現大勇，十一次起手共攻入廿三分，於奧運歷來累積三百五十四分，超越取得三百三十六分的安東尼，成美籃史上的奧運得分王。



　　杜倫賽後表示：「我曾經與安東尼在兩屆奧運合作，留意了他的打法已久。不過，我自小就擔任球隊的得分重責，所以我準備好在球場上做好每件事。」





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