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梅拿曉姆斯有得留低 費歷克時代 用人唯才

2021-08-03 列印
　　路維在歐國盃決賽周之後離任，由前拜仁慕尼黑教練費歷克接手執教德國。這位新帥正在重組大軍，他說不會就此放棄湯馬士梅拿及曉姆斯，只要二人仍然有戰鬥力，就會繼續起用老將。

　　周日正式履新的費歷克指出，他揀選球員入德國國家隊不止看年齡，還要看狀態及能力。費歷克表示：「我不會因為年齡因素而將好球員排除在外，最重要是他們有能力，而且有欲望為國家隊披甲。」



下月三日首征世盃外

　　德國正在重整軍容，準備九月應付世界盃歐洲區外圍賽。該隊接下來首場賽事，將於香港時間九月三日作客鬥列支敦士登。



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