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粉碎霸權

2021-08-03 列印
　　法國超級盃周日在以色列中立場舉行，里爾靠施卡臨完半場前禁區頂妙射破網一箭定江山，1:0擊敗有多名球星缺陣的巴黎聖日耳門，隊史首次奪得冠軍，至於聖日耳門則九連霸夢碎。



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