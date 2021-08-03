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黑帝執雞

2021-08-03 列印
　　周日一級方程式賽車匈牙利站在雨中上演，阿爾派車隊的奧干贏得個人首個分站冠軍。第二名的雅士頓馬田車手韋度賽後被取消資格，造就平治的咸美頓由第三升上第二，後者在車手榜領先韋斯塔潘八分。



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