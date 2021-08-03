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印尼女羽雙打奇蹟奪金

2021-08-03 列印
　　周一東京奧運女子羽毛球雙打決賽，印尼組合保妮及拉哈育面對中國組合賈一凡和陳清晨，以直落兩局21:19、21:15取勝奪金，成就印尼今屆首面奧運金牌，同時是該國女雙奧運歷史首金。

　　保妮今次是第三次出戰奧運，一二倫敦奧運她與拍檔祖夏妮因為消極作賽被取消資格，去屆里約熱內盧奧運拍馬哈斯華尼八強止步，一七年換上現在拍檔拉哈育，結果今年三十三歲的保妮和廿三歲的祖夏妮創造奇蹟。保妮奪金後歡喜若狂：「我們都要感謝上帝，感謝印尼人全力支持。」



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