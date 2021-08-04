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甸軒確診 難踢開咧戰

2021-08-04 列印
　　曼聯於周一宣佈，門將甸恩軒達臣數周前確診感染新冠肺炎，目前仍在康復中，故將缺席球隊於蘇格蘭的季前集訓營。

　　曼聯門神甸恩軒達臣於今夏成功入選英格蘭歐洲國家盃大軍，不幸因臀部受傷而退賽。此子休養後近期終於康復，但曼聯官方於周一發聲明指，此子在過去數周確診新冠肺炎，而他目前仍在康復當中，因此他不會參加球隊於蘇格蘭的季前訓練營。



　　這名廿四歲門將於剛季為紅魔正選位置與迪基亞鬥個你死我活，而曼聯將於本月十六日進行今季首場英超主場鬥列斯聯，此子未必可趕及上陣，將影響他爭正選的本錢。

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