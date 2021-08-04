甸軒確診 難踢開咧戰

曼聯門神甸恩軒達臣於今夏成功入選英格蘭歐洲國家盃大軍，不幸因臀部受傷而退賽。此子休養後近期終於康復，但曼聯官方於周一發聲明指，此子在過去數周確診新冠肺炎，而他目前仍在康復當中，因此他不會參加球隊於蘇格蘭的季前訓練營。
這名廿四歲門將於剛季為紅魔正選位置與迪基亞鬥個你死我活，而曼聯將於本月十六日進行今季首場英超主場鬥列斯聯，此子未必可趕及上陣，將影響他爭正選的本錢。
成功抗疫逾一年半的澳門，遭新冠病毒入侵社區。澳門昨錄得四宗病例，為一家四口，父母前日在珠海檢測呈陽性，返澳治療，當局追查其兩名子女，結果亦呈陽性，並證實是Delta變種。女兒上月曾往西安，其間與南京關...
2021-08-04
內地官方通訊社新華社主辦的《經濟參考報》，昨早一度刊登一篇抨擊網絡遊戲是「精神鴉片」和「電子毒品」的文章，並點名騰訊旗下的遊戲《王者榮耀》。文章一登，不少內地科網股股價應聲下挫，下午刪文後跌幅收窄。騰...
2021-08-04
社交媒體Twitter周一宣佈，該公司將與美聯社和路透社合作，以更快速度為社交平台用戶提供可靠的新聞訊息和資料，藉以加強打擊網上的假新聞和資訊。 像其他社交媒體一樣，總部設在三藩市的Twitter受到來自各方的壓力，要求該公司採取更多及更有效的措施和技術，杜絕假新聞和失實資訊。今年初，Twitter已推出一項名叫「Birdwatch」的計劃，要求用戶協助辨識及查證在Twitter平台上發佈訊息和內容，以確保正確無誤。該公司宣佈，將與主流通訊社合作，當察覺到用戶就某些話題（尤其是一些爭議性和可能導致失實內容流傳的話題）進行對話時，在失實訊息在網上瘋傳之前，兩家通訊社便要實時提...
2021-08-04
位於屯門掃管笏的滿名山，樓齡約4年，屬低密度住宅，賣點之一為鄰近哈羅國際學校。是次走訪1伙4房雙套房單位，實用面積1215方呎，設有私人電梯大堂，私隱度高，一室雅致裝潢，而且向南望內園清幽景。 ...
2021-08-04
繼教育及內房遭整頓，網絡遊戲或成為中央下一目標，矛頭更直指騰訊（700）。昨有官媒發文批評網絡遊戲為「精神鴉片」及「電子毒品」，點名指騰訊旗下大熱遊戲《王者榮耀》「獨傲市場」，認為應進一步收緊對網遊的...
2021-08-04
熱刺前鋒哈利卡尼在歐洲時間周一缺操，周二亦沒有亮相。熱刺未有解釋原因，引來他的轉會揣測。即使熱刺新帥紐奴在早前訪問強調卡尼仍是球隊一員，但外電消息指他即將和球會攤牌商討去向。 卡尼沒有如預期般在周一返回球會報到，原本他應該接受病毒檢測，然後翌日歸隊訓練。歐國盃決賽之後，卡尼有三個星期時間休息，然後回到球隊。 傳利維默許今夏放人 卡尼失蹤，熱刺未有解釋原因，不過卡尼認為他和主席利維已有君子協定，就是他可以在今夏轉會離開。曼城一直想買卡尼及阿士東維拉中場基亞利殊，目前藍軍已經出價買基亞利殊，但這名中場仍然跟隨維拉開始季前集訓。 去季英超，卡尼攻入廿三球，第三次拿到聯賽神射手獎，...
2021-08-04
Eric出品的3D汽車地毯，主打度身訂造，保護車廂地台範圍比原廠地毯更廣。不過，3D地毯並非萬能，Eric亦遇過不少客人提出妙問，例如裝上3D地毯是否可以做到無塵效果？「首先，呢張係立體地毯，唔係吸塵...
2021-07-29
自從前年榮升人父後，36歲的周柏豪好努力賺奶粉錢，近年主力拍TVB劇又升呢《聲夢傳奇》導師的他，將率領一眾學員於本月12至15日假麥花臣場館舉行畢業騷。日前，柏豪現身深水埗為新劇《旁觀者》拍外景，同場...
2021-08-04
澳門過去一年半維持本地清零，抗疫表現出色，但病毒防不勝防，當地突然發現一家四口病例，疑女兒早前往西安活動時先染疫，帶回病毒，再傳染家人。這次病毒進入澳門社區，給香港極大啟示，若香港未來放寬與鄰近地區的跨境往來，必須採取嚴謹的防疫要求。 澳門當局找到這四宗病例前，要求二十一日內未到過外國或台灣區的澳門及非澳門居民，若從內地（十四天內到訪過河南鄭州市的人士除外）經陸路回澳，須提供七天內核酸檢測陰性證明，便可免隔離，反映澳門的入境要求稍為寬鬆，未必有效阻止病毒隨跨境人士傳入。 澳門「守關」，連續五十七天本地零確診的香港應該關注。港府由下周一起重新劃分海外地區，分為高、中、低三個風...
2021-08-04
陳國泰養在英國的「蔚藍天使」和「湖畔鄉鎮」，早前同日在古活馬場贏出二級賽葡萄酒錦標和里諾斯錦標，備受當地馬圈人所注目。日前他接受外地傳媒詳細訪問時表示，自己年幼住在馬來西亞，祖父和父親曾帶他到吉隆玻馬場觀看賽馬，因而開始對賽馬產生濃厚興趣，至九一年移居香港重新接觸賽馬，去到大約七至八年前，其父親從馬來西亞來港，父子在電視機前看直播及投注時，決定進一步投入參與，於是便申請成為香港馬會會員，然後再入紙抽馬成為馬主。 陳國泰目前除在港養有「莎皇者」、「皇者峰範」和「皇者精芯」，以及幾匹在英國出賽馬匹外，他透露另在歐洲和美國擁有十二匹兩歲馬，其中多駒血統良好，是在周歲馬拍賣會上以高...
2021-08-04