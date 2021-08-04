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西班牙「黃金一代」落幕

2021-08-04 列印
　　加斯勞兄弟、魯迪費蘭迪斯及魯比奧等星將在○八北京奧運摘銀彈起，成西班牙籃壇「黃金一代」。昨東京奧運八強被美國擊敗後，老將加斯勞兄弟同時退出國家隊，該隊可謂進入重建階段。

　　大前鋒加斯勞、中鋒馬克加斯勞、得分後衞魯迪費蘭迪斯及控衞魯比奧，○八年表現出色助西班牙於京奧奪銀。儘管魯比奧及馬克加斯勞各因十字韌帶及腳掌受傷，缺席一二倫敦奧運及一六里約熱內盧奧運，但該隊仍奪得一銀一銅。



　　東奧全部年過三十的四子再次合體，昨卻不敵美國八強出局。加斯勞兩兄弟即宣佈退出國家隊，三十五歲的弟弟馬克表示：「西班牙需要新血。」四十一歲的哥哥坦言：「我考慮正式退休。」

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