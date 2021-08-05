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命中宿敵 湖人合體

2021-08-05 列印
　　湖人近日在轉會市場十分活躍，連續簽入兩星將韋斯博克和迪韋侯活後，周二再跟自由身的名將安東尼達成一年合約協議。後者和紫金軍團大帝勒邦占士由高中鬥到NBA，終可在新球季首度在球會並肩作戰。

　　周二安東尼的經理人費沙透露，紫金軍團和這名前鋒簽下一年底薪短約，後者也於社交網絡發文證實這消息。三十七歲的安東尼及三十六歲的占士本身相當老友，○三年選秀加入NBA踏上成名之路，也曾是美國奧運兩金隊友，新一季終可首度在球會聯手爭標。



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