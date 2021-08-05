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40°C決賽　女足兩隊盼改期

2021-08-05 列印
　　東京奧運女足決賽周五早上舉行，對賽隊伍是瑞典及加拿大。這場決賽在香港時間周五早上十時舉行，地點是國立競技場，不過東京近日天氣太濕熱，甚至高達四十度，因此兩隊都希望更改開賽時間。

　　瑞典足協及加拿大足協都想更改奧運女足決賽的開賽時間，並且已經致函予國際奧委會。瑞典足協人士表示：「如果真的要早上開賽，我們都有準備，但如果改在晚一點的時間舉行就會更好。」



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