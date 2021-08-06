留星計劃爭英超 紅軍再續艾利臣

利物浦近期先後與數名主力續約，周三宣佈再與門將艾利臣比加續約六年至二○二七年，為英超新季再次挑戰冠軍做好準備。利物浦近期先後與中場法賓奴泰華利斯和後衞阿歷山大阿諾特續約，周三紅軍宣佈再與門將艾利臣比加續約六年至二七年。這名二十八歲門將自一八年由羅馬轉投紅軍後，表現一直穩定，更助球隊勇奪歐聯和英超冠軍。此子直言未有想太多就動筆續約了：「我不需要很多時間去考慮續約，因為過去三年我與球會建立了信任和信心，這是一個容易的決定。我和家人都十分開心，我的家人都已經習慣在英國生活了。」