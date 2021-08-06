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籃排水球霸氣依舊

2021-08-06 列印
  東京奧運美國田徑隊表現失色，幸而球類項目保持水準。該國男籃周四準決賽以97:78大勝澳洲，率先躋身決賽力求衞冕，女子也有沙灘排球組合和女球隊殺入決賽，籃球和排球亦屬冠軍大熱。

　　傳統勁旅美國男籃昨靠星將杜倫攻入廿三分殺入決賽，周六將對斯洛文尼亞/法國。此子滿意道：「己隊打出霸氣！」同日羅絲及姬蓮蔓的女子沙排組合，也以21:12、21:11擊敗瑞士的維姬比及希迪莉治，連同今屆，美國近五屆奧運女沙排有四屆能躋身決賽。



　　同日，美國女子水球隊四強以15:11擊敗以獨立名義參賽的俄羅斯，連續三屆奧運晉身決賽。加上周三成功打入四強的女排及女籃，女足周四銅牌賽以4:3險勝澳洲，美國在球類項目保持出色的演出。
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